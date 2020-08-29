В Ленинском районе Саратова сносят аварийные дома

В Саратове сносят аварийный дом Фото: Екатерина Семенова

В Ленинском районе Саратова сегодня, 29 августа, начали сносить аварийные дома.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», работы начались час назад. Сейчас специалисты занимаются зданием №38Б по проспекту Строителей. По словам рабочих, сносу остальных двух мешает газовая труба, но с понедельника ее должны отключить.

Вскоре будут снесены еще две расселенные многоэтажки в Ленинском районе Фото: Екатерина Семенова

Ранее в расселенных и аварийных многоэтажках обитали люди без определенного места жительства. Однако перед сносом специалисты обследовали здания на наличие людей.

Многие местные жители вышли посмотреть, как сносят дома, которые долгое время представляли опасность.

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