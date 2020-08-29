В Волгоградской области в ДТП погиб саратовец

В Волгоградской области в ДТП разбился 35-летний саратовец.
Как сообщает ГУ МВД соседнего региона, авария произошла после полуночи 28 августа. Водитель Niva Chevrolet на трассе со стороны поселка Южный в сторону Больших Чапурников не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Freightliner.
Водитель Niva скончался на месте.
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