В Волгоградской области в ДТП погиб саратовец

В Волгоградской области в ДТП разбился 35-летний саратовец.

Как сообщает ГУ МВД соседнего региона, авария произошла после полуночи 28 августа. Водитель Niva Chevrolet на трассе со стороны поселка Южный в сторону Больших Чапурников не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в Freightliner.

Водитель Niva скончался на месте.

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