Саратовец получил нож в живот за отобранный у женщины алкоголь

Мужчину заключили под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове задержали предполагаемого убийцу мужчины, чье тело нашли в магазине на улице Орджоникидзе Заводского района.

- Следствие считает, что в обед 26 августа 40-летний мужчина пил с 39-летней сожительницей. Испугавшись окончания спиртного, женщина пошла в ближайший киоск за покупками. Там она купила очередную бутылку и направилась домой. По пути 40-летний незнакомец выхватил у нее алкоголь и попытался убежать, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Однако гражданка не сдалась и позвонила сожителю. Тот прибежал, между мужчинами началась драка, и заступник женщины ударил оппонента ножом в живот. Потерпевший добежал до ближайшей торговой точки и замертво упал.

Злоумышленника поймали росгвардейцы. Суд постановил заключить его под стражу на время расследования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.