В Саратовской области приставы закрыли АЗС

В Саратовской области в работе автозаправочной станции были выявлены нарушения.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, предприятие не оборудовало полосы разгона для безопасного съезда на станцию.

После это в суд поступил иск и было принято решение о приостановке деятельности АЗС. Предприятие добровольно приостановило деятельность. На заправочные колонки были наложены пломбы.

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