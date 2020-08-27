В Саратовской области мужчина топорищем забил до смерти сожительницу

В Саратовской области завершено расследование в отношении 42-летнего ранее неоднократно судимого жителя Романовского района. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

- Следствие считает, что 28 июня в селе Малый Карай мужчина начал предъявлять 48-летней сожительнице претензии в пьянстве. Он поставил ультиматум: или она отказывается от пагубного пристрастия или он выгонит ее из дома, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

В ответ на угрозу женщина разорвала паспорт возлюбленного и топорищем ударила его по голове. Мужчина потребовал прекратить это, но услышал лишь оскорбления. Тогда он схватил то же топорище и забил им свою жертву. Потерпевшая скончалась на месте.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала тупая сочетанная травма груди и живота с повреждением легкого, печени, переломами ребер.

Мужчина во всем признался. На время расследования его отправили под стражу. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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