Желающий играть на ставках саратовец отдал букмекеру-мошеннику 50 тысяч рублей

В Октябрьском районе Саратова 23-летнего местного жителя, желающего играть на ставках, обманули афериста.

- Парень увидел в соцсети предложение о легком доходе. Администратор страницы сообщил, что для начала игры нужно внести на карту первый взнос — 20 тыс. рублей. После перевода потерпевшего обрадовали выигрышем в более чем 177 тыс. рублей, за который тоже надо было заплатить — 20-процентную комиссию, — рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД

Доверчивый саратовец перевел мошенникам в общей сумме 55,5 тыс. рублей, а после этого его «куратор» перестал выходить на связь. Полицейские возбудили дело.

В УМВД России по Саратову просят горожан не вкладываться в проекты, с условиями которых можете ознакомиться только в режиме онлайн.

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