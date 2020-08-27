Малоимущие семьи в Балашове могут взять мебель напрокат

В Саратовской области апробируется новая технология социального обслуживания семей с детьми.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве труда и соцзащиты, в центре «Семья» Балашовского района открылся специальный пункт проката детской мебели, товаров для дома и ухода за ребенком, например: ходунков, колясок, манежей и другого.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Демография» для поддержки семей в трудной жизненной ситуации.
Планируется открыть такие центры и в других районах области: в 2021 году в Балакове, а в 2022 — в центре «Семья» Саратова.
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