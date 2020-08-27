Реестр обманутых дольщиков ЖСК на Федоровской вырос в 1,5 раза

В Саратове остался один проблемный дом, дольщики которого должны получить помощь за счет федерального бюджета.

Как сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, это ЖСК на улице Федоровская, 1. Видеообращение Володина опубликовано в группе его сторонников в сети Instagram.

По словам спикера Госдумы, решение по нему могло было бы быть принято уже на этой неделе, но реестр обманутых дольщиков внезапно значительно вырос – с 90 до 150 человек.

- Конечно, могут быть ошибки и нестыковки. Но хочется попросить правительство области и дольщиков сделать все, чтобы был представлен полный пакет документов, – отметил Володин.

Он напомнил, что заявку в ДОМ.РФ должны были подать до 1 августа.

Кроме того, Вячеслав Володин поздравил дольщиков ЖСК «Ильинский проезд». 54 человека получат компенсации.

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