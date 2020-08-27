Пьяный житель Саратовской области пытался изнасиловать знакомую в ее доме

В Саратовской области возбудили дело в отношении 29-летнего жителя Советского района. Его подозревают в покушении на изнасилование.

- По версии следствия, вечером 24 августа пьяный мужчина пришел в гости к 45-летней знакомой, чтобы заняться с ней сексом. У нее дома он повалил потерпевшую на пол и применив к ней силу попытался изнасиловать, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Женщина смогла вырваться и убежала. Злоумышленника задержала полиция по горячим следам. Расследование продолжается.

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