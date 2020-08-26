Сотрудница банка в Саратове оформила липовые кредиты на 8 млн рублей

В Саратове поймали сотрудницу банка и двух ее подельников, оформлявших липовые кредиты.
- Следователи установили, что женщина, используя свое служебное положение, с двумя сообщниками искала заемщиков, чтобы оформить на них кредит в банке, а потом разделить полученные средства между собой, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Людям оформляли документы с ложными сведениями о месте работы и сумме доходов. На основании этих бумаг банк одобрял кредит и выдавал деньги. Деньги обвиняемые делили между собой в различных процентных соотношениях.
Злоумышленники успели совершить 28 эпизодов мошенничеств на сумму более 8 млн рублей, но возможно вскроются еще аферы.
Двух обвиняемых отправили под домашний арест, третьей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.