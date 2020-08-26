Сотрудница банка в Саратове оформила липовые кредиты на 8 млн рублей

В Саратове поймали сотрудницу банка и двух ее подельников, оформлявших липовые кредиты.

- Следователи установили, что женщина, используя свое служебное положение, с двумя сообщниками искала заемщиков, чтобы оформить на них кредит в банке, а потом разделить полученные средства между собой, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Людям оформляли документы с ложными сведениями о месте работы и сумме доходов. На основании этих бумаг банк одобрял кредит и выдавал деньги. Деньги обвиняемые делили между собой в различных процентных соотношениях.

Злоумышленники успели совершить 28 эпизодов мошенничеств на сумму более 8 млн рублей, но возможно вскроются еще аферы.

Двух обвиняемых отправили под домашний арест, третьей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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