Под Саратовом двое братьев забили до смерти сожителя матери одного из них

В Новоузенском районе Саратовской области завершили расследование в отношении двух местных жителей. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

- Следствие считает, что вечером 12 декабря 2019 года 25-летний мужчина и его 22-летний двоюродный брат, оба пьяные, пошли в гости к матери старшего. Там, в доме села Куриловка, они начали высказывать ей претензии, что ее сожитель нигде не работает и пьет, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Младший из злоумышленников прошел в комнату, где на диване лежал 51-летний мужчина, и много раз ударил его кулаками по голове.

Хозяйка жилища смогла оттащить племянника от сожителя. Парни решили уехать на машине по домам, но в какой-то момент подумали, что гражданин не сделал должных выводов, вернулись и забили его ногами и руками.

Женщина вызвала скорую помощь, но мужчина скончался.

Дело в отношении сельчан направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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