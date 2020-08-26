Юный покровчанин до полусмерти избил отчима

В Энгельсе будут судить 18-летнего парня за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

- Следствие считает, что вечером со 2 по 3 апреля 17-летний местный житель был в гостях у своей матери. Там он поругался с ее 49-летним мужем и избил его руками и ногами по голове и телу. Скорая госпитализировала мужчину с тупой травмой груди и живота, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Парень во всем сознался и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

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