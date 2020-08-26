В Вольске мужчина погиб после падения с мотоцикла

Мотоциклист погиб по пути в больницу Фото: ГИБДД по Саратовской области

Днем 25 августа в Вольске Саратовской области погиб мотоциклист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в час дня напротив дома №477 по улице Краснознаменная.

По предварительной версии, водитель мотоцикла «Ирбис» не справился с управлением. Он наехал на бордюр и упал.

По пути в больницу 39-летний мотоциклист скончался.

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