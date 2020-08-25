В школах Саратова 2 сентября устроят День здоровья

Ольга Кожанова Фото: Александр Уриевский

В школах Саратовской области 2 сентября устроят День здоровья. С такой инициативой на заседании координационного совета по коронавирусу в правительстве Саратовской области выступила Ольга Кожанова, руководитель регионального Роспотребнадзора.

- 2 сентября надо провести в школах День здоровья. Чтобы научить школьников, как соблюдать меры профилактики, как учиться в новых условиях. Думаю, мы этот день проведем очень эффективно. Дети являются той прослойкой, которая впитывает эти меры профилактики, - заявила Кожанова.