Путепровод у села Синодское планируется сдать раньше срока

Ведется работа у села Синодское

В Воскресенском районе Саратовской области продолжается работа по строительству путепровода у села Синодское.

Как сообщил депутат Государственной думы России Николай Панков, начать укладку асфальта планируется в сентябре.

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В целом сдать путепровод строители намерены раньше срока.

Еще одна развязка появится у станции Сенная Вольского района. Там уже построено более 7 км дороги из бетона, а асфальтирование также запланировано на сентябрь. В районе села Барановка появится подземный переход для пешеходов.

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