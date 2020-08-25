После суток на ИВЛ в Саратове от коронавируса умерла женщина

В Саратовской области от коронавируса скончалась 66-летняя женщина.
- Она провела в стационаре 17 суток, одни сутки — на ИВЛ, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.
Из сопутствующих патологий у женщины был инфаркт миокарда и сахарный диабет.
Скончавшаяся стала 69-й жертвой коронавируса в области.
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