После суток на ИВЛ в Саратове от коронавируса умерла женщина

В Саратовской области от коронавируса скончалась 66-летняя женщина.

- Она провела в стационаре 17 суток, одни сутки — на ИВЛ, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.

Из сопутствующих патологий у женщины был инфаркт миокарда и сахарный диабет.

Скончавшаяся стала 69-й жертвой коронавируса в области.

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