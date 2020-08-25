В Саратовской области сгорело 17 тонн соломы и сена

В Саратовской области сегодня ночью, 25 августа, сгорели солома и сено.
- Пожар произошел в поселке Малый Узень Питерского района. Сигнал о возгорании поступил в час ночи, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
На место выехали две единицы техники. Огонь уничтожил 14 тонн сена и 3 тонны соломы. Площадь пожара составила 200 кв. м.
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