В Саратовской области сгорело 17 тонн соломы и сена

В Саратовской области сегодня ночью, 25 августа, сгорели солома и сено.

- Пожар произошел в поселке Малый Узень Питерского района. Сигнал о возгорании поступил в час ночи, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

На место выехали две единицы техники. Огонь уничтожил 14 тонн сена и 3 тонны соломы. Площадь пожара составила 200 кв. м.

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