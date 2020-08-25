Роспотребнадзор не будет переводить школы Саратова на дистанционное обучение

Роспотребнадзор по Саратовской области не планирует рекомендовать правительству начать новый учебный год в школах в удаленном формате.

Об этом на брифинге в Минздраве региона сегодня, 25 августа, сказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Рахманова.

По ее словам, занятия начнутся в очном режиме. Но разработан ряд правил с учетом сложившейся ситуации. В частности, контакты между учениками будут минимизированы.

- Переход на дистанционное обучение возможен в случае, если ситуация начнет ухудшаться. Пока мы этого не наблюдаем, — отметила Галина Рахманова.

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