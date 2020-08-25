Осужденный попытался устроить бунт в колонии Энгельса

В Энгельсе Саратовской области возбуждено уголовное дело о беспорядках в колонии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, под подозрение попал 26-летний молодой человек.

По версии следствия, утром 30 июля осужденный, пытаясь дезорганизовать работу учреждения УФСИН, напал на сотрудника колонии в Энгельсе. Он схватил того за шею и толкнул рукой в грудь.

Расследование продолжается.

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