Жительнице Саратова с долгами и любовью к езде не по правилам запретили уезжать из России

В Заводском районе Саратова 50-летней женщине запретили уезжать из России из-за долгов.
- Гражданка нарушила ПДД более 100 раз и не стала выплачивать штрафы, в отношении нее возбудили исполнительное производство. На него она также не отреагировала, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.
Тогда приставы пошли в суд. Должнице запретили выезжать из РФ, пока она не отдаст деньги.
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