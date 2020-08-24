Опубликовано видео массовой драки между пассажирами автобуса в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области между пассажирами случилась массовая драка.

Инцидент произошел еще 15 августа, но видео в социальных сетях начали распространять только сейчас.

Драка завязалась, по словам очевидцев, из-за неоплаченного проезда. В автобусе №284 несколько человек отказались платить за проезд и нагрубили кондуктору. За женщину вступились другие пассажиры и выгнали нарушителей из транспорта. Однако те позвали на помощь товарищей, они на машинах догнали автобус, заблокировали проезд. На Полиграфической улице между ними завязалась драка. Участвовало два десятка человек.

- По данному факту проводится проверка. Очевидцы вызвали правоохранителей, сотрудники забрали участников в отдел, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД.

В полиции нарушители заявили, что не стали предъявлять друг другу претензии.

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