Николай Панков раскритиковал роскошные покупки саратовских аграриев

Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост с названием: «Мазерати по городу. Принцип богатства или душевной бедности».

В сообщении депутат рассуждает о заработной плате, которую получают рядовые работники сельского хозяйства.

- Не раз говорил: правду скажешь – друга потеряешь. Это вопросы заработной платы. Все понимаем, разные климатические условия у нас. Но зарплата по отчетам в 13 тыс. рублей, это как? Численность работников, кто на учете, по 8-10 человек, это как? А остальные? В конвертах? – задается вопросами Николай Панков.

Он напомнил, что работающие «в черную» предприятия во время пандемии не смогли получить от государства дотации. При этом депутат считает, что члены правительства должны озаботиться сложившейся ситуацией

- Почему никто из значконосцев правительства области не ставит открыто эти вопросы? Кто из аграриев приобрел «Роллс-Ройс». Кто имеет в Арабских Эмиратах особняки с вертолетом на крыше? Кто из директоров исследовательского института раскатывает на «Мазерати»? Он что, пенициллин изобрел, или вакцину от ковида? Кто из засушливых степных районов купил в Саратове, на проспекте Кирова, гостиницу «Россия»? А кто из них перечислил деньги на строительство инфекционной больницы? Нет. Знаю, при короновирусе миллионеры лежали в наших, как они говорят «бедных» больницах, а сами рубля на больницы не жертвуют. И на многое другое. Так вот, мы не против богатых. Мы за то, чтобы бедных было меньше. За то, чтобы зарплату платили достойную и налоги отчисляли. А так у нас средняя зарплата на селе по области 23 тысячи, а в Пензе – 29 тысяч. И вновь, правду скажешь – друга потеряешь, – сказал Николай Панков.

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