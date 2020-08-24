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Воду для жителей Заводского района привезут по четырем адресам

Опубликован график подвоза воды 25 августа
Екатерина СеменоваЕкатерина СеменоваЕкатеринаСеменова
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Жители Заводского района Саратова завтра, 25 августа, останутся без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», будет организован подвоз воды.

Цистерны придут по адресам:

- проспект Энтузиастов, 88 (10:00 – 12:00);

- улица Азина, 21 (12:00 – 14:00);

- улица Васильковская, 19«а» (14:00 – 16:00);

- проспект Энтузиастов, 61«б»/улица Чихарева, 10«д» (16:00 – 18:00).

Напомним, вода будет отключена с шести утра до 23 часов вечера в домах по улицам: Азина, Васильковская, Верхоянская, Вологодская, Ленинградская, Чихарева, Солнечная, а также на проспекте Энтузиастов.

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