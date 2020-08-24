В Саратове 13 автобусных маршрутов остались без перевозчиков

В Саратове на 13 автобусных маршрутов не определили перевозчиков.

Ранее мэрия Саратова объявляла конкурс на право получения свидетельств на осуществление перевозок по маршрутам №№3, 6, 11, 30, 35, 38, 46, 56, 70, 72, 81, 89 и 110.

Однако 10 августа выяснилось, что на 38-й маршрут никто не подался, а по остальным в течение десяти дней рассматривались заявки от нескольких желающих. Мэрия решила забраковать их все, так как документы участников не соответствуют требованиям.

Теперь мэрии придется объявлять конкурс снова, а это примерно еще полтора месяца. В течение этого периода возить саратовцев, вероятно, будут нынешние перевозчики.

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