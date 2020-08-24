В Саратов прибыл первый мобильный Кванториум

Мобильный Кванториум. Фото из Инстаграм Ирины Седовой

В Саратов приехал первый мобильный Кванториум.

- Передвижная лаборатория появилась в регионе благодаря нацпроекту «Образование». Ежегодно тут бесплатно будут обучаться не менее 1 тыс. детей, а еще более 3 тыс. — вовлекутся в мероприятия Кванториума, — рассказала зампред областного правительства Ирина Седова на своей страницей в Инстаграм.

В мобильном технопарке есть конструкторы квадрокоптеров, программируемые беспилотные летательные аппараты, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, лазерный станок и многое другое.

Фото из Инстаграм Ирины Седовой

В основном Кванториум будет работать в сельских школах Воскресенского, Лысогорского, Марксовского, Новобурасского, Советского и Татищевского районов. Дети от 12 до 18 лет смогут обучаться по направлениям: информационные технологии, виртуальная и дополненная реальность, промышленная робототехника, хайтек и так далее.

Кроме школьников, новым технологиям смогут обучиться педагоги сельских школ и учреждений допобразования.

Как отметила Седова, сеть технопарков будет расширяться. В 2021 году они появятся в Балакове, а в 2022 — в Энгельсе.

Фото из Инстаграм Ирины Седовой

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