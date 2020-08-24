Саратовец пошел на кражу ради 30 пачек масла

В Саратове полиция раскрыла кражу масла.
- В отдел 6 августа обратился менеджер по безопасности с заявлением, что 31 июля неизвестный из торгового зала магазина на Рабочей украл 30 пачек масла «Село Удоево» на общую сумму 2 714 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция задержала подозреваемого — ранее привлекавшегося за кражи 28-летнего мужчину. Ему выписали подписку о невыезде.
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