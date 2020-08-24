За сутки в Саратовской области зарегистрировано 99 зараженных коронавирусом

В Саратовской области, по данным на 09:00 24 августа, зарегистрировано еще 99 случаев коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, общее число зараженных составило 11 686, а выздоровевших — 7 498. За сутки выздоровел всего 31 человек.

Больше половины новых случаев приходятся на Саратов — 55, в Балаковском и Энгельсском районах — по девять заражений, еще в 16 районах — по трое и меньше заболевших.

С пневмонией коронавирус протекает у 78 выявленных пациентов, с признаками ОРВИ — у 16, бессимптомно COVID-19 проходит у пяти человек.

При этом за сутки инфекцию диагностировали у двоих прибывших с признаками ОРВИ с другой территории, у 26 контактных лиц, а у 71 пациента источник заражения не установлен.

Заболевших старше 60 за сутки 40 человек, подтвердили коронавирус также у двоих детей до 14 лет и у одного 15–17 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.