Женщина пострадала в столкновении Datsun и Mazda в Заводском районе

В Заводском районе Саратова вечером 23 августа столкнулись две иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 21:10 напротив дома №64а по Ново-Астраханскому шоссе.

По предварительной версии, 44-летний водитель Datsun on-DO при повороте налево не уступил право проезда ехавшему прямо автомобилю. В результате машина столкнулась с Mazda 3, которой управлял 41-летний водитель.

Пострадала 36-летняя пассажирка автомобиля Mazda, она была госпитализирована.

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