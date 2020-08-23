Умерла олимпийская чемпионка по фехтованию Валентина Прудскова

Валентина Прудскова

Сегодня, 23 августа, скончалась олимпийская чемпионка по фехтованию, уроженка Саратовской области Валентина Прудскова.

Как сообщил региональный министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов в своем Инстаграм-аккаунте, заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию на рапирах умерла на 82-м году жизни.

- Ей всегда был присущ легкий, изящный стиль фехтования. Так она и прошла по жизни… Чемпионка Олимпийских игр 1960 года и серебряный призер Олимпиады 1964 года в командных соревнованиях, трехкратная чемпионка мира, — отметил Абросимов.

Министр выразил соболезнования родным и близким Валентины Александровны.

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