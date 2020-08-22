Родителям учеников Предуниверсария рассказали о предстоящем обучении

В Предуниверсарии Саратова сегодня, 23 августа, прошло родительское собрание.
Как сообщается на странице учебного заведения «Лицей-интернат 64», родители смогли познакомится с директором Романом Овсеневым и преподавателями.
В учебном году дети будут заниматься по 20 человек в классе. Учеников обеспечат всем необходимым: от формы и спортивной одежды до канцтоваров и учебников.
- Все необходимое для лицеистов будет приобретено за счет попечителя, которым является Вячеслав Володин, — сообщили в Предуниверсарии.
В последние дни августа начнется заселение будущих учеников в общежитие. Им помогут освоиться воспитатели, которые научат детей справляться с бытовыми проблемами. Те лицеисты, которые будут жить в интернате, получат пятиразовое питание, остальные — трехразовое.
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