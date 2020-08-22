Эксперт предложил концепцию развития рекреации в Саратове

Владислав Трушин

Саратовский урбанист, блогер Владислав Трушин дал экспертное интервью в рамках Открытого международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части Саратова.

В нем он рассказал о своем видении развития города с точки зрения благоустройства и создания новых центров притяжения жителей.

- Благоустройство — это не только посадить деревья, положить плитку. Важно продумать и создать каркас рекреационных зон, заняться восстановлением исторических зданий, — заявил Владислав Трушин.

Основные зоны, которые нуждаются в благоустройстве — это Глебучев овраг Зеленый остров, Парк Победы и территория старого аэропорта. По каждой из них эксперт высказал мнение, как они могли бы развиваться. Три из них должны стать территориями рекреации и отдыха, а на месте аэропорта можно было бы построить, к примеру, хороший концертный зал.

- Почему бы не построить там «Саратов Арену» к примеру? Давайте быть честными, у нас нет достойного концертного зала. Звёздам, приезжающим в Саратов, выступать негде. Для проведения каких-то масштабных спортивных мероприятий у нас, к сожалению, на сегодняшний день современных пространств нет, — отметил урбанист.

Что касается Парка Победы, то, по мнению Владислава Трушина, мемориальный комплекс не нуждается в осовременивании.

- Я бы стремился к восстановлению мемориала в том виде, как он задумывался, чтобы восстановить целостность данного комплекса, — сказал он.

По его мнению, каждый посетитель найдет в парке что-то свое. Многим интересно посмотреть вживую на военную технику, другие приходят туда для прогулок, катания на роликах и велосипедах, посещения национальной деревни. Кроме того, вполне возможно организовать поблизости горнолыжный курорт.

На территории Глебучева оврага возможно не только организовать рекреационную зону, но и дать шанс развитию бизнес-проектов.

- Это могут быть и зоны фудкортов, и кластеры для каких-то воркшопов, и территории, направленные на развитие бизнес-предпринимательства... И что нам мешает попытаться сделать свою «Силиконовую долину»? — считает Владислав Трушин.

По поводу развития Зеленого острова у него нет четкой концепции. Однако блогер уверен, что крупное строительство помешает местной природе. Поэтому там можно было бы создать лесопарковую зону, при условии хорошей транспортной доступности.

- Там вполне можно устроить хорошую лесопарковую зону, чтобы туда могли добираться, там проводить целый день. Можно продумать различные варианты отдыха на этой территории, — отметил он.

Владислав Трушин дал совет проектировщикам, участникам конкурса.

- Хочется саратовской идентичности. В проекте должно быть учтено то наследие, которое у нас есть. Например, проектировщики могут найти, какие были цветники раньше в Саратове, какие деревья высаживали и учесть это в своих проектах. Хочется, чтобы после реализации этих идей, люди, которые будут пользоваться этими пространствами, чувствовали, что они в Саратове находятся. Чтобы эта среда побуждала жителей помнить и изучать историю родного города, — сказал он.

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