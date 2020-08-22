В поселке Новые Бурасы водитель и пассажир ВАЗа погибли в ДТП с «Газелью»

В Новых Бурасах Саратовской области случилось смертельное ДТП.

Как сообщает «ЧП-Саратов», авария произошла на пересечении улиц Лермонтова и Баумана.

По предварительной версии, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. Легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовой «Газелью».

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

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