Еще 95 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

Выявлено 95 случаев заражения коронавирусом в Саратовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Утром 22 августа стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, лабораторно подтверждено 95 случаев.

Большинство их зарегистрировано в Саратове — 28. Еще 15 в Балаковском районе, 12 — в Энгельсском и по четыре и менее в других.

Из числа новых заболевших семеро детей до 18 лет. И 33 взрослых старше 33 лет.

Всего в регионе 11 494 случая заражения с начала эпидемии. Выздоровели уже 7 415 человек, из которых — 110 за сутки.

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