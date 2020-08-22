Сотрудница банка в Саратове спасла пенсионера от потери 1,7 млн рублей

Наталья Карабутова получила благодарность от полиции. Фото пресс-служба У МВД по Саратову
Сотрудница банка в Саратове помогла предотвратить мошенничество.
Как сообщили «КП-Саратов» в УМВД города, Наталья Карабутова получила от начальника полиции Андрея Чепурного благодарственное письмо за активную гражданскую позицию.
В четверг, 19 августа в банк, где работала Наталья Карабутова, пришел пенсионер. 83-летний мужчина пожелал обналичить более 1,7 млн рублей. Сотрудница банка спросила его о причинах такого решения, но тот не смог внятно объяснить. Это стало поводом вызвать полицию.
Выяснилось, что утром пенсионеру позвонили мошенники. Они представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили о якобы махинациях с его счетом. Поэтому пенсионер и попытался «обезопасить» сбережения.
Полиция напоминает, что нельзя сообщать незнакомцам данные карт, секретные коды из смс-сообщений. Об всех фактах мошенничества можно сообщать по телефону 02 или 102 с мобильного.
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