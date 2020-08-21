Присяжные вынесли вердикт по делу о нападении на мясокомбинат в Генеральском

В Саратовской области вынесен вердикт присяжных по делу о вооруженном нападении на мясокомбинат в Энгельсском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 22, 25, 26 и 42-летних мужчин признали в разной степени виновными в краже, разбое, убийстве.

Ранее сообщалось, что злоумышленники вступили в сговор для ограбления мясокомбината «Агротек» в селе Генеральское в прошлом году. Для этого они вели подготовку — наблюдали за территорией, узнали расположение кассы, определили пути отхода, а также изучили в интернете способы взлома решеток и сейфов. Кроме того, мужчины склонили на свою сторону сотрудника предприятия, посулив ему часть добычи.

В полночь 13 июля двое мужчин вооружились огнестрельным оружием, инструментами для взлома решетки на окне кассы, надели маски с прорезями для глаз и проникли на территорию предприятия. Младший из них остался стоять на страже, а старший по крыше подобрался к окну кассы на втором этаже. Однако, когда он пытался срезать решетку, его заметил 63-летний охранник и 38-летний работник, который находился в одной из комнат.

Стоявший на страже злоумышленник открыл огонь по охраннику снаружи и работнику внутри. 63-летний мужчина скончался на месте, а его коллега не пострадал. Оба злоумышленника скрылись и были задержаны через несколько дней сотрудниками полиции и Росгвардии.

Во время расследования выяснилось, что младший из сообщников 18 мая с 22-летним приятелем из села Подстепное взломали замолк на двери пустующего дома, а на следующий день вывезли оттуда имущество на «Газели». Для этого они привлекли 42-летнего мужчину. Сумма ущерба составила 533 тыс. 895 рублей. Среди добычи оказались: телевизоры, акустическая система, колонки, варочные панели, холодильник, другая техника, диван, кресло, посуда.

Присяжные вынесли вердикт о виновности мужчин. Впоследствии на его основании судья примет решение о приговоре.

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