В Саратове дроны будут искать самовольные врезки в водовод

Самовольные врезки в водовод будет искать дрон Фото: Екатерина Семенова

В ООО «КВС» поступил квадрокоптер с высоким разрешением камеры и зумом для поисков незаконных врезок в водоводы.

Как сообщили «КП-Саратов» на предприятии, дрон сможет фиксировать объекты на дальнем расстоянии.

- Сейчас мы получаем разрешение на проведение полетов и одновременно наши сотрудники завершают прохождение курсов по управлению данным средством. Использование подобных технологий значительно упрощает работу по выявлению незаконных подключений, так как очень часто самовольщики препятствуют и не пропускают инспекторов на территорию для обследования коммуникаций. Первый запуск и выявление самовольных врезок с помощью дрона мы планируем организовать в пос. Зональный, – рассказал начальник инспекции водных ресурсов Александр Кармалеев.

В 2020 году компания уже начала использовать современные технологии для борьбы с нарушителями. Например, через раздел «Спутник» в Яндекс.Картах удалось провести мониторинг частного сектора в поисках бань, теплиц и других объектов. Уже выявлено порядка 390 бассейнов, подключенных к водопроводу.

В КВС напомнили, что самовольные врезки запрещены законодательством. Нарушителей не только отключают, но выставляют счета за незаконное потребление из расчета трех месяцев по пропускной способности водовода.

- Например, для водопровода d25 мм плата за самовольное пользование водой составит более 100 тыс. рублей, – заметили в ООО «КВС».

Для того, чтобы восстановить отключенное водоснабжение, собственнику нужно будет его оформить по закону. Получить консультацию по оформлению водопровода можно в Контакт-центре предприятия по телефону: 32-00-00.

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