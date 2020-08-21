В Саратове мужчина убил несостоявшегося зятя за пьянство

В Ленинском районе Саратова завершено расследование в отношении 58-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.

- Следствие считает, что днем 1 июня 2020 года он пил в гостях у 41-летнего сожителя своей дочери в квартире на улице Одесская. Вечером злоумышленник предъявил будущему зятю претензии о его пьянстве и отказе содержать семью. Младший из собутыльников попросил прекратить его критиковать и получил четыре удара кулаком по лицу и четыре — ножом в шею, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

После преступления мужчина ушел из квартиры, но его задержали по горячим следам.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что потерпевший скончался от колото-резаного ранения шеи.

Злоумышленник во всем признался. Пока он находится под стражей, дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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