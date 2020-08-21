Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Саратове неизвестные пытали собаку паяльником

Пса спасли и прооперировали, но живодер остается безнаказанным
Ольга СимоноваОльга СимоноваОльгаСимонова
КомментироватьОставить комментарий
Над собакой издевались неизвестные. Фото из Instagram nadiyhik

Над собакой издевались неизвестные. Фото из Instagram nadiyhik

В Волжских далях в Саратове над собакой издевались, прижигая паяльником.

- В субботу, 15 августа, неизвестные поиздевались над двухгодовалым собакеном. У животного многочисленные ожоги по всему телу, — рассказала пользовательница аккаунта nadiyhik в Инстаграм.

В посте она отметила, что ветеринар заявил о необходимости пересадки кожи и ушной полости. Операцию сделали, ухо удалили, теперь псу подыскивают дом.

Собаке впоследствии ампутировали ухо. Фото из Instagram nadiyhik

Собаке впоследствии ампутировали ухо. Фото из Instagram nadiyhik

Неравнодушные саратовцы также просят откликнуться очевидцев издевательств или тех, кто в районе Волжских далей и Усть-Курдюма слышал скуление собаки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ЧП