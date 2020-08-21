В Саратове неизвестные пытали собаку паяльником

Над собакой издевались неизвестные. Фото из Instagram nadiyhik

В Волжских далях в Саратове над собакой издевались, прижигая паяльником.

- В субботу, 15 августа, неизвестные поиздевались над двухгодовалым собакеном. У животного многочисленные ожоги по всему телу, — рассказала пользовательница аккаунта nadiyhik в Инстаграм.

В посте она отметила, что ветеринар заявил о необходимости пересадки кожи и ушной полости. Операцию сделали, ухо удалили, теперь псу подыскивают дом.

Собаке впоследствии ампутировали ухо. Фото из Instagram nadiyhik

Неравнодушные саратовцы также просят откликнуться очевидцев издевательств или тех, кто в районе Волжских далей и Усть-Курдюма слышал скуление собаки.

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