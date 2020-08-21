Фура Mercedes-Benz перевернулась на трассе под Хвалынском

В Хвалынском районе Саратовской области вечером 20 августа перевернулась фура.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 19:30 на 54-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград.

Установлено, что грузовым автомобилем Mercedes-Benz управлял 65-летний мужчина. Во время движения фура завалилась набор и рухнула на левую обочину. Водитель был госпитализирован.

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