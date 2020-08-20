Любители огромных скидок в Саратове получали мусор вместо товаров

В Саратове возбуждено уголовное дело против банды торговцев мусором.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, на скамье подсудимых могут оказаться 15 человек.

Следствие считает, что злоумышленники разработали преступную схему: они размещали в интернете объявления о продаже товаров со скидками до 90%. Покупателям вместо заказанной вещи они отправляли посылку с кирпичами, поролоном, бумагой и другим мусором, не имея материальной ценности. Причем жертва оплачивала товар на почте до вскрытия упаковки, а потом попадала в черный список обманутых клиентов.

Установлено, что злоумышленники были разделены на две группы. Одни упаковывали посылки на складе в Москве, а другие отвечали на звонки в колл-центре в Ртищеве.

Преступная группа работала и в других регионах России более полутора лет.

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