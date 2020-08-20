В Саратове задержали двух участников банды сбытчиков героина

Правоохранители 13 августа задержали двоих саратовцев. 27 и 33-летнего мужчин подозревают в участии в группировке — они делали закладки героина.

- За злоумышленниками наблюдали до задержания. Они сделали две закладки, из которых достали 3 грамма героина, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

После их поймали. При личном досмотре у мужчин изъяли 11 граммов наркотика, в машине — еще 19. Дальше выяснилось местонахождение еще семи тайников.

Всего из незаконного оборота изъято 35 граммов героина.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

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