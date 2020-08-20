За сутки в Саратовской области подтвердились 97 случаев коронавируса

Коронавирусом заразились еще 97 жителей Саратовской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Саратовской области утром 20 августа зарегистрировано 97 случаев коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, большая часть новых заболевших – в Саратове. Это 58 человек. Еще восемь случаев произошло в Энгельсе. В других районах по три и менее зараженных.
Из них трое детей и 29 человек старше 60 лет.
Итого в регионе с начала пандемии зарегистрировано 11 308 случаев.
Выздоровели в общей сложности 7 196 человек, за последние сутки – 113.
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