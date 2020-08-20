В Саратове пятилетний ребенок выбежал на дорогу и попал под колеса

В Кировском районе Саратова вчера вечером, 19 августа, под колеса внедорожника попал пятилетний ребенок.

- Авария произошла в 21:25 напротив дома №54 по улице Степана Разина. По предварительным данным, мальчик выбежал на дорогу, и его сбил 50-летний водитель Nissan X-Trail, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Ребенка госпитализировали.

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