На пустыре в Елшанке построят сквер и скейт-парк

В саратовском поселке Елшанка в середине сентября появятся две зоны отдыха.

Как сообщил мэр Саратова Михаил Исаев, возле многоквартирного дома, построенного в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы Вячеслава Володина, будет создан сквер. Сейчас идет планировка территории.

На Клубной улице также пройдет благоустройство. Там на месте снесенных бараков появятся спортивные площадки и скейт-парк.

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