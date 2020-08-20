В Саратовской области водитель сгорел в опрокинувшейся машине

Фото областной ГИБДД

В Базарно-Карабулакском районе сегодня ночью, 20 августа, в ДТП погиб 23-летний водитель.

- Авария произошла около 02:00 на 14-м км дороги Базарный — Вязовка — Садовка. Парень за рулем ВАЗ-2109 съехал с дороги и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.

Машина загорелась, водитель погиб на месте. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото областной ГИБДД

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