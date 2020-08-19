Жительница Солнечного перевела незнакомцу из соцсети деньги и пошла в полицию

В Саратове две женщины оказались жертвами мошенников из-за своей доверчивости.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, 50-летняя жительница Ленинского района хотела продать туалет для дачи, разместила объявление. Неизвестный покупатель отправил ей ссылку в мессенджере. Женщина ввела данные и должна была получить оплату за товар, однако лишилась 15 345 рублей.

На удочку мошенников также попалась 26-летняя жительница Солнечного. Она нашла в соцсети пост о продаже смартфона Honor, связалась с автором. Тот предложил оплатить товар онлайн. Доверчивая девушка перевела 3,2 тыс. рублей, но оказалась в «черном списке» незнакомца.

Полиция по обоим случаям возбудила дела и просит горожан не перечислять деньги на неизвестные номера, не заполнять на незнакомых сайтах данные банковских карт и проверять информацию и отзывы об интернет-ресурсах.

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