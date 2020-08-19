В Саратове рецидивист украл из парикмахерской мобильник

В Волжском районе Саратова полиция вчера, 18 августа, раскрыла кражу.
- Утром 6 августа в отдел обратилась 47-летняя женщина и рассказала, что примерно в 18:00 5 июля неизвестный в парикмахерской на Октябрьской улице украл телефон Huawei Y6 Prime за 2 998 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция возбудила дело и задержала 30-летнего рецидивиста. Мужчина отбывал раньше сроки за мошенничества и кражи.
Он признался в преступлении, но телефон не отдал — он в ломбарде. Правоохранители изъяли залоговый билет и выписали подписку о невыезде.
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