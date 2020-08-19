Подросток в Саратовской области обокрал попутчика

В Ершовском районе Саратовской области возбудили уголовное дело на 16-летнего подростка. Его подозревают в краже телефона и хищении денег со счета.
- Следствие считает, что днем 26 июня 2020 года юноша возвращался из Саратова в один из населенных пунктов района на попутке. Вместе с ним ехал 27-летний мужчина, который позже вышел на остановке у поселка Целинный и забыл в салоне телефон, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.
Подросток забрал смартфон за 17 тыс. рублей и в тот же день перевел через мобильный банк 4,9 тыс. рублей на счет приятельницы, а затем потратил.
Владелец сотового и денег обратился в полицию. Полицейские нашли злоумышленника. Расследование продолжается.
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