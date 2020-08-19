В Саратове сгорел строящийся двухэтажный дом

В Заводском районе Саратова вчера вечером, 18 августа, сгорел строящийся двухэтажный дом.

- Пожар произошел в 19:30 на 1-м Станционном проезде. На место выезжали пять единиц техники и 22 человека, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь возгорания составила 119 кв. м. Предварительная причина — несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

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