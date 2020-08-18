На Сокурском тракте и в Кировском районе отключили воду

В Саратове сегодня, 18 августа, отключили воду в двух районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для работ Комбината детского питания в Ленинском районе пришлось отключить воду на Сокурском тракте и 1-м Сокурском проезде. Ее вернут ориентировочно до 18:00.

Также из-за работ на Геофизической, 13 в Кировском районе примерно до восьми вечера без водоснабжения остались жители улиц Безымянная, 4, 6, 8 и 10, Геофизическая, 10/7а и 1-го Пугачевского поселка.

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